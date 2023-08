Sorpresa sulla spiaggia: da un nido nate 10 tartarughe, le prime di questa estate nel Lazio

Bella sorpresa sul lungomare di Latina dove, da un nido di Caretta carta non ancora identificato, sono nate le prime tartarughe dell’anno. E’ accaduto nella mattinata di ieri, domenica 6 agosto, a Foceverde, nei pressi dello stabilimento Nusa.

Fino a oggi erano stati trovati 11 nidi sul litorale laziale, di cui sette sulle spiagge della provincia pontina. Ma, spiegano da Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio, può succedere che qualche tartaruga deponga le uova senza essere essere vista.

Ed è questo il caso; infatti il nido non era stato trovato e la sorpresa ieri mattina è stata ancora più grande. “Al termine di una giornata particolarmente complicata, abbiamo registrato la nascita di almeno 10 piccole (ma certamente di più), quattro delle quali sono state liberate in mare ieri sera - aggiorna sempre Parchi Lazio attraverso i suoi canali social -. Ora è stato organizzato un campo al volo, per cercare di identificare la posizione del nido ed aiutare eventuali nuove nate”.

Intanto continua la sorveglianza del nido sul lungomare di San Felice Circeo, il primo di questa stagione dei record e che risale al giugno scorso, dove le uova deposte dovrebbero essere sul punto di schiudersi.