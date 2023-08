E’ il tempo delle schiuse: nate 79 piccole tartarughe da un nido sulla spiaggia di Sabaudia

Sono stati ben più di dieci i nidi di tartaruga marina sulle spiagge del litorale laziale, la maggiore parte dei quali scoperti sulle coste pontine. Un’estate che è stata definita dei record e in queste settimane sono iniziate le schiuse e le nascite dei piccoli esemplari.

Le ultime in ordine di tempo quelle che ci sono state nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto dal nido sulla spiaggia di Sabaudia che hanno fatto seguito a quelle delle prime settimane del mese a Foce Verde, da un nido non identificato, e a San Felice Circeo, dal primo nido scoperto in questa stagione sulle coste laziali, e alla schiusa di Ostia dei gironi scorsi.

"Continuano le schiuse dai nidi di tartaruga marina deposti lungo il litorale laziale” hanno aggiornato da Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio. La notte scorsa “esplosione dal nido di Sabaudia con la nascita pressochè contemporanea di ben 79 piccole, sempre sotto l'attenta osservazione di ricercatori e volontari di Tartalazio. Anche dal nido di Fiumicino una timida emersione che, speriamo possa essere la prima di un gruppo più nutrito. La grande maratona continua”.

C’è infatti attesa in questi giorni, in queste settimane, per la schiusa e la nascita delle piccole tartarughine da tutti gli altri nidi che sono stati deposti sulle spiagge pontine e laziali.