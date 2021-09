“Nastro Rosa 2021”: si apre a Cori la campagna della Lilt contro il tumore al seno

Il convegno sabato 2 ottobre che dà il via all’iniziativa promossa ogni anno per diffondere al massimo gli screening e le buone pratiche per prevenire e sensibilizzare la popolazione nei confronti del tumore al seno

E’ pronta a ripartire la campagna “Nastro Rosa”: come ogni anno torna ad ottobre l’iniziativa della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per diffondere al massimo gli screening e le buone pratiche per prevenire e sensibilizzare la popolazione nei confronti del tumore al seno.

Quest’anno la Lilt di Latina ha scelto Cori per aprire la campagna 2021 della provincia pontina e per sabato 2 ottobre alle 9.30, è in programma un convegno al teatro comunale Luigi Pistilli ispirato al messaggio: “Conoscere se stesse significa prevenire”.

I saluti saranno affidati al padrone di casa, il sindaco Mauro De Lillis. Seguirà il simbolico “passaggio della catena rosa” dal sindaco di Aprilia a quello di Cori, accompagnato dall’esibizione degli Sbandieratori delle Contrade, e, quindi, l’apertura dei lavori con gli interventi in programma: Nicoletta D’Erme, presidente Lilt Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Latina, Patrizia Ravaioli, responsabile della Consulta Femminile LILT Lazio, professor Fabio Ricci, direttore clinico Breast Unit di Latina, professoressa Antonella Calogero, direttore Dipartimento Scienze e Biotecnologie Medico Chirurgiche - Facoltà di Farmacia e Medicina Università Sapienza di Roma Polo Pontino, Laide Romagnoli, direttore sanitario aziendale della Asl Latina “La politica aziendale della Asl di Latina nella lotta contro il tumore al seno: Prospettive”. Modererà Stefania De Caro, docente e scrittrice.

La campagna "Nastro Rosa 2021"

Nel mese di ottobre, per la campagna “Nastro Rosa”, saranno intensificati gli screening di visite senologiche, attivi comunque tutto l’anno. Le donne interessate possono rivolgersi alla Lilt di Latina (0773694124). “In genere in questo mese gli screening raddoppiano – spiega Nicoletta D’Erme – grazie ai senologi della Breast Unit e ad altri che danno la loro disponibilità. Se ve ne fosse la necessità, qualora le richieste fossero così tante, saremmo pronti a proseguire anche a novembre. Inoltre – aggiunge Nicoletta D’Erme – ad ottobre la Lilt dedicherà delle “giornate civiche” per l’attività di sensibilizzazione alla prevenzione, che è poi la nostra missione principale”.

Anche quest’anno, per il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione e alla campagna Nastro Rosa, il tempio d’Ercole sarà illuminato di rosa.