Natale a Latina, gli auguri del sindaco Coletta: “Restiamo uniti anche se solo idealmente”

“Quando tutto questo sarà finito, potersi riabbracciare sarà ancora più bello”: queste le parole del sindaco di Latina Damiano Coletta che nel giorno di Natale ha voluto rivolgere i suoi auguri a tutti i cittadini.

Il messaggio è stato pubblicato nella mattinata del 25 dicembre sulla sua pagina Twitter accanto ad una foto di Latina. Un Natale diverso questo per tutti noi che siamo chiamati a delle rinunce importanti, condizionato da restrizioni e regole da seguire a causa della diffusione del coronavirus, ma che comunque non deve far perdere il nostro senso di comunità.

“È un Natale diverso, lo sappiamo bene - ha scritto il primo cittadino di Latina -. Siamo tutti chiamati a fare delle rinunce per il bene comune. Restiamo uniti anche se solo idealmente, perché quando tutto questo sarà finito, potersi riabbracciare sarà ancora più bello. Buon Natale!”