Natale, gli auguri del vescovo Mariano Crociata alla comunità pontina | IL VIDEO

Il vescovo di Latina Mariano Crociata in vista del Natale ha voluto far arrivare i suoi auguri a tutta la comunità pontina. E lo ha fatto attraverso un video messaggio (in basso) con cui ha ricordato che il Natale è proprio l’occasione “per rieducare il nostro atteggiamento e riscoprire dimensioni umane dimenticate o che trascuriamo”. “C’è bisogno di un po' di silenzio in questi giorni - ha detto monsignor Crociata -; troviamo un po' di tempo per riflettere alla presenza del Signore, esprimere gratitudine per i doni che colmano la nostra vita”.

L’invito è anche a “esprimere gratitudine alle persone che ci vogliono bene e ci fanno del bene” a provare a fare “qualche gesto gratuito di bontà, cortesia, benevolenza e aiuto" verso gli altri. "Tutto questo - ha poi concluso il vescovo - può aiutarci a vivere il clima del Natale e a renderci più simili a quel bambino che è nato per noi e per salvarci”.