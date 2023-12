Natale a Latina, gli auguri della sindaca: “Quanto fatto è l’inizio di un percorso virtuoso di crescita”

Sono arrivati nel giorno della vigilia gli auguri di Natale della sindaca di Latina. Matilde Celentano si rivolge a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, con un pensiero in particolare a chi, per motivi di servizio, non potrà trascorrere le feste con la famiglia e le persone care. Ma è un messaggio con cui la prima cittadina guarda anche al futuro del capoluogo ricordando quelli che sono i valori che animano l'intera comunità e che mai come in questi giorni devono essere fatti propri da tutti.

Di seguito il testo integrale degli auguri della sindaca Celentano:

“Cari cittadini tutti,

desidero porgere a ciascuno di voi i migliori auguri di buon Natale. E lo faccio carica di emozione e di responsabilità verso la nostra comunità.

Le festività rappresentano sempre un momento di riflessione. Siamo portati a ripercorrere i giorni trascorsi, a volte lieti, a volte densi di difficoltà e dolore, e ad interrogarci sulle nostre azioni, sperando in un futuro migliore.

Lo spirito che mi anima, nel ruolo di Sindaco, continua ad essere positivo e mi fa guardare lontano, fiduciosa che quanto fatto in questi pochi mesi sia l’inizio di un percorso virtuoso di crescita e di sviluppo della nostra amata città di Latina.

La solidità della nostra comunità si basa sui rapporti umani, nell’incontro con gli altri, sulla solidarietà e condivisione.

Il mio pensiero corre verso chi soffre, i malati e gli infermi e le loro famiglie, i detenuti, chi vive in emergenza abitativa. Che il Natale sia, per tutti noi, occasione di mettere in pratica i valori della nostra comunità in favore dei più fragili, con una parola, un semplice gesto che strappi via la solitudine e pianti il seme della speranza per una nuova alba.

Colgo l’occasione per ricordare chi per motivi di servizio non potrà trascorrere il Natale con la famiglia e le persone care. Sono tanti, tantissimi: il personale sanitario, gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria, del volontariato, gli operatori dei servizi essenziali, coloro che accudiscono gli anziani, tutti al lavoro per una festa serena e in sicurezza.

Buon Natale alle donne e agli uomini di Latina, tutti, nessuno escluso.

Buon Natale ai nostri giovani, speranza per il futuro.

Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza.

Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e luce viva per le nuove generazioni.

Buon Natale all’intera comunità, a chi vive in condizioni di fragilità, a chi si sacrifica con estremo altruismo.

Buon Natale al personale del Comune e dell’azienda speciale Abc, agli assessori e consiglieri comunali tutti”.