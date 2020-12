“Il Natale di tutti”: il Comune organizza una raccolta doni per le persone bisognose

“Il Natale di tutti”: questo il nome dell’iniziativa del Comune di Latina che ha organizzato una raccolta doni in favore delle persone bisognose. “‘Il Natale di tutti’ - spiega l’assessora alle Politiche di Welfare Patrizia Ciccarelli – ha l’obiettivo di far sentire il calore della comunità agli ospiti delle strutture di accoglienza del Comune e alle tante persone che purtroppo si trovano in una situazione di vulnerabilità e che hanno bisogno del nostro aiuto. Non potendo realizzare il tradizionale pranzo di Natale, abbiamo organizzato questa iniziativa compatibile con la situazione sanitaria che stiamo vivendo, in collaborazione con gli alunni della scuola Torquato Tasso che frequentano presso la sede del Preziosissimo Sangue, nello stesso complesso di edifici in cui è situato il dormitorio invernale”.

Chi vorrà partecipare all’iniziativa potrà preparare il proprio pacco dono e consegnarlo fino al 21 dicembre nel cortile dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso presso i locali del Preziosissimo Sangue in viale XXIV Maggio 48, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.

“Ognuno potrà comporre il proprio pacco regalo come meglio crede - spiegano dal Comune di Latina - procurandosi una scatola e inserendo all’interno un messaggio di auguri o un disegno, per regalare un momento di gioia a chi ne ha bisogno, accompagnato da un indumento caldo, un passatempo, una mascherina con gel detergente o una cosa golosa”. I primi sessanta pacchi dono verranno consegnati dagli studenti dell’Istituto Tasso agli operatori del Pronto Intervento Sociale per recapitarli agli ospiti del dormitorio invernale. “Le ‘scatole della solidarietà’ saranno consegnate alla tenda in cui viene effettuato il triage degli ospiti del dormitorio invernale. Le consegne saranno filmate e le immagini montate in un video che gli studenti dell’Istituto Tasso vedranno martedì 22 dicembre, ultimo giorno di scuola prima della pausa natalizia”.

Un altro punto di raccolta attivo è quello del Centro di Accoglienza Notturna di via Aspromonte. Lì, tutti i giorni, compresi i festivi e fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 18, potranno donare tutti gli altri cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa, confezionando la “scatola della solidarietà” con le stesse modalità già descritte. I pacchi saranno quindi distribuiti dagli operatori del Pronto Intervento Sociale, oltre che agli ospiti dei dormitori comunali, anche a persone bisognose e famiglie in difficoltà.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800 212 999.

