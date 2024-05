Stazione Monte San Biagio - Terracina Mare: tornano le navette per cittadini e turisti

Tornano le navette da e per la stazione ferroviaria Monte San Biagio – Terracina Mare. A darne notizia l’amministrazione comunale di Terracina secondo quanto previsto da uno dei punti previsti dal programma di esercizio Tpl 2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Il servizio riparte dal 10 giugno e ha l’obiettivo di collegare l’intero territorio cittadino, dal centro alla periferia. Oltre al centro storico alto e basso il servizio raggiunge infatti molti punti strategici e importanti per i cittadini come anche per i turisti: Borgo Hermada, San Vito, la zona campeggi di Terracina Sud, La Fiora, Frasso, Migliara 55 e Migliara 56, Cimitero, Piazza Palatina, Campo Soriano, Tempio di Giove, a cui si aggiunge ora il servizio navetta da e per lo scalo ferroviario Monte San Biagio – Terracina Mare. In totale la percorrenza complessiva prevista è di 386.130,200 chilometri.

“Il servizio - spiegano dal Comune - viene sempre adeguato e rimodulato in base al particolare periodo dell’anno, in considerazione delle esigenze degli utenti che variano durante la stagione estiva e dei flussi turistici, ma anche in base alle risposte da parte della stessa utenza, tenendo conto di quanto sperimentato fino ad oggi. Un servizio fondamentale per l’intero territorio, per questo l’amministrazione comunale ha stanziato fondi propri che vanno ad aggiungersi ai finanziamenti provenienti dalla Regione Lazio, per incrementare il servizio. Per coprire il servizio la spesa complessiva stimata ammonta a circa 890 mila euro. Di queste 619 mila euro saranno coperte con le somme stanziate dalla Regione, il resto invece con le somme messe a disposizione dall’Amministrazione”.

“Il servizio - spiega l’assessora ai Trasporti Sara Norcia - cerca di tener conto delle esigenze di tutte le fasce di utenza, e per questo il nostro lavoro è costante per rispondere a tutti attraverso un ascolto attento e quindi l’eventuale rimodulazione dell’offerta. Sono molto soddisfatta anche perché offriamo un servizio importante, e dopo il grande risultato raggiunto con la fermata Intercity presso la Stazione Ferroviaria Monte San Biagio – Terracina Mare, avremo la possibilità di offrire anche a questi utenti il servizio navetta. In tutto al momento saranno 8 le navette quotidiane, ma questo è un punto di partenza, perché il nostro lavoro prosegue per potenziare ulteriormente il servizio anche durante gli altri mesi dell’anno”.

“Il sistema di trasporto è fondamentale per l’intera cittadinanza per rispondere alle esigenze quotidiane di tutti, e al tempo stesso uno strumento necessario per il turismo - fa eco il sindaco Francesco Giannetti -. Un servizio che è nostro dovere offrire e rendere il più efficiente ed efficace possibile, e in questa direzione il nostro impegno continua”.