Le tartarughe marine scelgono ancora il litorale pontino: nuovo nido a Sabaudia

Dopo quello di San Felice Circeo che ha aperto la stagione in tutta la regione, un nuovo nido di tartaruga marina è stato scoperto nei giorni scorsi sulla spiaggia di Sabaudia. Si tratta del quinto sul litorale laziale di questa estate.

A darne notizia come sempre Parchi Lazio, il portale delle Aree Protette del Lazio, che lo scorso sabato 1 luglio ha pubblicato sulle sue pagine social le foto. Aggiornamenti sono stati forniti anche dal Parco Nazionale del Circeo. “Le tracce sono state individuate dai volontari di TartaLazio nonostante la mareggiata notturna. Intervenuti i ricercatori della rete TartaLazio, il nido è stato trovato” hanno fatto sapere.

Il nido, che è stato messo in sicurezza e che ora verrà monitorato, si trova poco più a Nord della foce del Lago di Caprolace. Sempre nella giornata di sabato gli stessi ricercatori, poi, insieme ai tecnici dell'Ente Parco hanno lavorato su una seconda traccia in località Bufalara, che purtroppo non ha dato esito positivo.

“Dopo l'assenza dell'anno scorso, la caretta caretta torna a nidificare nel territorio del Parco Nazionale del Circeo - ha detto il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Marzano -. Questa volta le uova sono state deposte sulla spiaggia del comune di Sabaudia, poco più a Nord della foce del Lago di Caprolace. Come al solito un grande ringraziamento va ai tanti volontari di Tartalazio e delle varie associazioni che partecipano ai ‘pattugliamenti’ notturni e alle successive attività di monitoraggio, controllo e salvaguardia dei nidi.

E pensare che qualcuno, a poca distanza da questo sito, avrebbe voluto esercitarsi a sparare bombe a mano e qualcun altro portare migliaia di persone a ballare come in una grande discoteca sulla spiaggia. I territori inclusi nei Parchi non possono trasformarsi in una sorta di Disneyland oppure inseguire i modelli della Riviera romagnola, la prospettiva deve essere quella di puntare ad un turismo sostenibile e di qualità che sappia valorizzare le infinite bellezze naturalistiche di questi luoghi” ha concluso il presidente.