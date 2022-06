La sorpresa sulla spiaggia di Anzio: il primo nido di tartaruga caretta caretta della stagione

E’ stato segnalato ad Anzio il primo nido di tartaruga caretta caretta della stagione. La scoperta nella notte nella meravigliosa spiaggia di Nerone scelta dalla tartaruga per depositare le uova.

A dare la bella notizia questa mattina la Direzione Capitale naturale, Parchi e Aree Protette del Lazio sulla pagina Facebook “ParchiLazio” attraverso cui è stato rivolto anche un appello ai bagnanti. “Ricordiamo a tutti, in questo periodo, di fare grande attenzione lungo le spiagge, perché le tartarughe scelgono per la nidificazione, con sempre maggiore frequenza, le coste sabbiose del Lazio. Gli esemplari femmina di tartaruga - si legge -, dopo aver deposto le loro uova, tornano in acqua e si allontanano lasciando una traccia, ben visibile, sulla sabbia. Il ritrovamento e la segnalazione di questa traccia consentirà agli operatori di TartaLazio di individuare prontamente il nido e metterlo in sicurezza. La traccia può essere facilmente cancellata dal calpestio, dal vento e dai mezzi meccanici utilizzati per la pulizia della spiaggia, per questo è fondamentale procedere al monitoraggio delle spiagge durante le prime ore del mattino. Tutti possono dare un contributo importante a questa attività di individuazione e conservazione dei nidi di tartaruga marina. Quindi se trovate tracce sulla sabbia, specialmente al mattino presto, non calpestate assolutamente l'area e chiamate la Capitaneria di Porto al numero 1530 (gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24) per segnalare la presenza del nido”.

La bella notizia è stata festeggiata anche dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Una bella sorpresa per il solstizio d’estate: sulla spiaggia di Anzio è stato segnalato il primo nido della stagione di tartaruga caretta caretta. Ora gli operatori di TartaLazio, che ringrazio, lo stanno mettendo in sicurezza. È un piccolo miracolo della natura che si ripete grazie al lavoro di tanti volontari e operatori e all’impegno per la salvaguardia del nostro ecosistema. Da molti anni le spiagge del Lazio sono un luogo sicuro per questa importante specie protetta, segno di una grande attenzione della Regione Lazio ai temi ambientali” ha commentato il governatore del Lazio.

Sulla pagina Facebook del Comune di Anzio sono state pubblicate le bellissime immagini del nido sulla spiaggia e del lavoro degli operatori di TartaLazio.