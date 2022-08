Ninfa, Sermoneta e Norma per il quotidiano spagnolo El Pais sono tra le mete di fascino a sud di Roma

Il più importante quotidiano di Spagna, El Pais, indica Sermoneta tra le mete “di storia, natura e fascino a sud di Roma”, insieme ai giardini di Ninfa e a Norma. "A 78 chilometri dalla capitale italiana - si legge - si trova uno dei giardini più belli del mondo, così come le due cittadine dove i romani scappano dal trambusto della grande città".

"Questo riconoscimento internazionale - sottolinea la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli - ci riempie di orgoglio ed è l'ennesima conferma dell'importanza di Sermoneta dal punto di vista storico, culturale e turistico a livello italiano e internazionale, frutto anche di un lavoro di marketing territoriale portato avanti in questi anni dall'amministrazione. C'è ancora molto da fare, è vero, ma quello di El Pais è un riconoscimento che deve rendere fieri tutti i nostri concittadini e che ci dice che la strada intrapresa è quella giusta".

Il New York Times aveva già definito il giardino di Ninfa il più romantico del mondo e il quotidiano ingliese The Telegraph lo aveva inserito nella lista dei 10 più belli del mondo. Ora il quotidiano spagnolo El Pais ne parla come di un "giardino pensato come una simbiosi di storia e natura" e di "un'esplosione di biodiversità", ricostruendone poi l'origine e la sua storia. Poi vengono descritti gli straordinari borghi medievali di Norma e di Sermoneta. Quest'ultima in particolare, ricordata come il più grande feudo dei Caetani, "una città che affonda le sue radici nel medioevo che conseerva ancora oggi il suo genio".