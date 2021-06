Diocesi di Latina, il vescovo Crociata nomina il nuovo vicario generale e vari parroci

Sono state comunicate oggi nel corso dell'assemblea del clero dal vescovo Mariano Crociata le nuove nomine a vari uffici con i relativi trasferimenti, i quali avranno decorrenza dal prossimo settembre.

Don Enrico Scaccia, che resta parroco di S. Rita a Latina, è stato nominato vicario generale; assume anche l’ufficio di Moderatore della Curia vescovile. Nato a Terracina il 30 novembre 1971, don Enrico Scaccia dopo le scuole superiori è entrato nel Seminario interdiocesano di Anagni dove ha completato gli studi di filosofia e teologia ed è stato ordinato presbitero il 20 ottobre 1996 e incardinato nella diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Negli anni successivi ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana; attualmente è dottorando in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo. In diocesi ha ricoperto gli incarichi di assistente diocesano Azione Cattolica-Ragazzi, Assistente Unitario dell’Azione Cattolica, Direttore dell’Ufficio Catechistico, attualmente è Direttore dell’Ufficio Liturgico e Cerimoniere vescovile. Da quando è stato ordinato presbitero ha svolto anche il servizio come parroco a Borgo Faiti, Borgo Podgora e ora a Santa Rita in Latina.

“Forse giunge sempre più il momento di cambiare il modo di vivere il nostro ministero sacerdotale nella comunità - ha detto don Enrico Scaccia rispetto al futuro del nuovo servizio -. Siamo sempre più consapevoli della necessità di collaborazione, di sentire insieme l’urgenza del tempo che viviamo, che non è data solo dall’emergenza della pandemia di Covid-19 ma da un bisogno di offrire il vangelo di Cristo nella sua bellezza e anche nella sua verità. In particolare, sento che l’impegno di vicario generale richiede una disponibilità e docilità alla chiesa di Dio che non può essere negata e che chiede anche un superamento delle proprie fatiche e dei propri timori per un bene più grande, a tutto vantaggio della comunità stessa. Mi viene da dire che ora è il momento di rimboccarci le maniche, consapevole che a me ora è richiesto di farlo più degli altri».

I seguenti presbiteri sono nominati parroci o amministratori parrocchiali di:

- don Gianpaolo Bigioni: Parrocchie Cori città e Rocca Massima

- don Paride Bove: S. Valentino, Cisterna di Latina

- Buonaiuto don Angelo: S. Luca e S. Matteo, Latina

- don Manuel Vicente Camacaro Noguera: Vergine del SS. Rosario, Borgo Faiti (Latina)

- don Francesco Gazzelloni: Ss. Leonardo ed Erasmo, Roccagorga

- don Giovanni Grossi: S. Lucia, Sezze

- don Luigi Libertini: S. Francesco d’Assisi, Latina

- don Paolo Lucconi: S. Antonio, Borgo Hermada

- don Marco Schrott: Madonna di Porto Salvo, Porto Badino

- don Luigi Venditti: SS. Salvatore, Terracina

- don Wissam El Haddad: S. Pio X, Latina

I seguenti presbiteri sono nominati vicari parrocchiali:

- don Alessandro Aloè, alle parrocchie di Cori e Rocca Massima

- don Leonardo Chiappini, a S. Luca, Latina

- don Pierpaolo, a S. Maria Assunta, Cisterna

Dsposte anche alcune nomine circa gli Uffici pastorali diocesani:

- direttore ufficio pastorale: don Giovanni Castagnoli, Direttore dell’Ufficio Liturgico e Cerimoniere vescovile. Resta parroco a Pontenuovo e Borgo Tufette, in Sermoneta.

- vicedirettori uffici pastorali: don Leonardi Chiappini, vicedirettore dell’Ufficio Liturgico e don Giovanni Grossi, vicedirettore dell’Ufficio Catechistico con incarico alle missioni

Il vescovo Mariano Crociata ha tenuto a ringraziare i “presbiteri interessati dalle nomine e trasferimenti per la loro disponibilità ad accettare i nuovi incarichi”. Un forte ringraziamento è andato, invece, a monsignor Mario Sbarigia e a don Raffaele D’Elia, che “per raggiunti limiti d’età lasciano i loro incarichi rispettivamente di vicario generale (e parroco di S. Luca) e di parroco di Santa Lucia a Sezze, svolti per decenni servendo le loro comunità al massimo delle loro possibilità”. Il Vescovo ha avuto parole di particolare riguardo e gratitudine per don Mario Sbarigia, che ha avuto come primo collaboratore in questi primi anni del suo ministero episcopale in terra pontina.