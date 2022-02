Scuole, a Norma si inaugura il nuovo plesso. Prima campanella il 23 febbraio

Lunedì 21 febbraio a Norma sarà inaugurato il nuovo plesso scolastico in via dei Colli; due giorni dopo la prima campanella per gli alunni delle classi Medie e dell’Infanzia che si trasferiranno nella nuova struttura.

La cerimonia del taglio del nastro avrà inizio alle 10:30 alla presenza delle Autorità. Il plesso. spiegano dal Comune, “è stato finanziato dalla Regione - edilizia scolastica- nel 2007 con due trance di erogazione e la compartecipazione comunale, con un mutuo della cassa depositi e prestiti. La prima pietra è stata posata nel 2012, durante l'Amministrazione Mancini, che ha richiesto questo finanziamento”.

Domani Il sindaco riceverà le massime Autorità in Aula Consiliare per poi raggiungere la nuova scuola dove ad attenderli ci saranno saranno gli alunni e concittadini.

Gli studenti delle scuole Medie e dell’Infanzia si trasferiranno nel nuovo plesso mercoledì 23 febbraio; le operazioni di trasloco stanno avvenendo in questi giorni, con l'ausilio degli operai comunali, la protezione civile e i ragazzi del Servizio Civile. Per questo nella giornata di martedì con un’ordinanza del sindaco (stabilita in accordo con la Dirigente Scolastica) le scuole Medie e dell’Infanzia verranno chiuse per garantire il completamento del trasferimento del materiale didattico. Verrà effettuata anche la sanificazione del nuovo plesso dopo la cerimonia d'inaugurazione.