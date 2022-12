Il 2022 di Latina e provincia raccontato attraverso le notizie più importanti

Si chiude anche il 2022. Un anno denso di accadimenti, di notizie importanti che hanno scandito i 12 mesi nella provincia di Latina. Tanti i protagonisti e le storie che vi abbiamo raccontato, che abbiamo vissuto insieme a voi. Il 2022 è stato l’anno del progressivo ritorno alla normalità dopo altri due vissuti tra limitazioni e regole a causa della pandemia da coronavirus, è stato l’anno delle grandi inchieste e degli arresti eccellenti, l’anno dei ribaltoni politici. Ma anche l’anno delle buone notizie, con la riapertura del teatro D’Annunzio. Ma è stato anche l’anno della solidarietà: la guerra in Ucraina con la fuga di migliaia di profughi che hanno raggiunto anche la provincia di Latina ha messo ancora una volta in luce il lato buono della nostra comunità, di tutta la comunità pontina che si è fatta trovare pronta per accogliere chi improvvisamente si è trovato senza una casa, senza una Patria. Tante sono state le iniziative anche nei 33 comuni della provincia che ha accolto chi scappava dalle bombe con al seguito poche cose e tanta speranza di una nuova vita. Un anno che riviviamo ora attraverso le notizie più importanti

2022: l’anno del progressivo ritorno alla normalità

Come detto il 2022 è stato l’anno del progressivo ritorno alla normalità, l’anno in cui anche i cittadini pontini hanno lentamente ripreso in mano la loro vita e le attività sono tornate a pieno regime dopo mesi duri dovuti alla diffusione del Covid-19. Ma il 2022 non inizia nel migliore dei modi: la diffusione della variante Omicron nei primi mesi fa impennare i contagi; il virus circola velocemente anche nella provincia di Latina. La Regione Lazio, come anche il resto del Paese, spinge sulle vaccinazioni, anche per i più piccoli. Quelli dell’inizio 2022 sono i mesi ancora delle restrizioni, del Green Pass e del Super Green Pass con regole specifiche per svolgere le varie attività. La svolta arriva a marzo con la fine dell’emergenza. Inizia un progressivo allentamento delle misure: finisce l’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto, termina il sistema della divisione delle regioni in fasce di colore, si parte con un graduale superamento dell’uso del Green Pass semplice e rafforzato, vengono eliminate le quarantene preventive e diminuiscono le restrizioni anche per i settori della cultura e dello sport. Progressivamente si procede con la campagna vaccinale e si spinge per la quarta dose, partendo sempre da anziani e fragili per estenderla poi al resto della popolazione. Altra svolta tra maggio e giugno quando viene eliminato anche l’obbligo di utilizzo delle mascherine al chiuso (ad ottobre sarà tolto anche per l’utilizzo dei mezzi pubblici). A settembre cambiano ancora le regole per l’isolamento e a novembre termina l’obbligo vaccinale e si predispone il rientro, con due mesi di anticipo, dei medici e del personale sanitario non vaccinato a lavoro.

