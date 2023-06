Breaking news: le notizie più importanti di oggi 1 giugno 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie e i fatti più importanti che oggi, giovedì 1 giugno, hanno interessato Latina e la provincia pontina

- Era originario di Cori ma viveva a Cisterna Massimiliano Carpineti, il poliziotto di 49 anni che questa mattina nella Capitale ha ucciso con tre colpi di pistola Pierpaola Romano, sua collega di lavoro di 58 anni, e che poi si è tolto a vita sparandosi con la stessa arma. Teatro della tragedia la zona di Torraccia a Roma. Il corpo della vittima, che lavorava alla Camera dei Deputati dove garantiva la sicurezza, è stato rinvenuto nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò; a poche centinaia di metri di distanza, su via Nino Tamassia, circa un’ora più tardi è stato trovato invece senza vita Massimiliano Carpineti.

- Sabaudia piange la morte di Stefano Marcoccia il giovane operaio di 34 anni che questa mattina ha perso la vita in un incidente sul lavoro nel torinese. Il ragazzo, secondo quanto accertato, è deceduto in seguito all'esplosione di una bombola utilizzata per saldature che stava scaricando in un cantiere a ridosso dell'autostrada Torino-Monte Bianco a Pavone Canavese.

- Sono quattro giovanissimi i fermati per la violenta aggressione a un ragazzo di 18 anni di Roccagorga. Per tutti l'ipotesi di reato è di tentato omicidio e sequestro di persona.Questo l’esito dell'indagine lampo che è stata condotta dai carabinieri dell'aliquota operativa del Nor di Terracina che ha chiuso il cerchio a poche ore dall’episodio avvenuto nel piccolo comune lepino nella notte tra il 29 e il 30 maggio quando la vittima, attirata in un luogo isolato, è stata selvaggiamente picchiata e ferita anche con un’arma da taglio.

- Ha confessato tutto il 42enne arrestato nei gironi scorsi dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di droga tra hashish e cocaina di cui ha tentato di disfarsi al momento del controllo. L’uomo è stato interrogato questa mattina.

- La multinazionale americana Msd ha annunciato il rafforzamento della sua presenza in Italia con un investimento da 200 milioni di dollari nei prossimi dieci anni per la produzione di farmaci oncologici grazie alla partnership siglata con Bsp Pharmaceuticals che ha sede a Latina. Si stima che l'accordo porterà all'assunzione di circa 100 dipendenti da parte di Bsp e creerà un valore di circa 5 milioni di euro annui in attività satellite.