Notte Rosa a Latina: le strade chiuse e i divieti in centro

Seconda edizione della Notte Rosa venerdì 12 luglio a Latina. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune, si concentra nella zona del centro, interessando non solo piazza del Popolo ma anche piazza San Marco e tutto corso della Repubblica e le vie limitrofe.

I negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, per favorire gli acquisti a una settimana dall’inizio del saldi, e in contemporanea tanto divertimento con artisti di strada di fama nazionale per 16 eventi no stop. Tra piazza San Marco, corso della Repubblica e via E. Di Savoia saranno dislocate 8 postazioni che ospiteranno maghi, giocolieri, equilibristi, clown, burattini che dalle 20 alle 24 si esibiranno gratuitamente in un ricco programma.

Le strade chiuse e i divieti

“Al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione” è stato quindi necessari interdire la circolazione e la sosta in corrispondenza delle aree interessate dalla manifestazione. Una specifica ordinanza è stata emessa dal Comune in cui sono presenti tutti i divieti e le disposizioni valide per la serata di martedì 12 luglio.

In particolare dalle 18 alle 24, e comunque fino alla fine della rassegna, è stato disposto il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata - a eccezione dei mezzi autorizati, delle forze dellìordine e dei mezzi di soccorso - nelle seguenti vie e piazza:

- corso della Repubblica tratto compreso tra via Costa e viale Gramsi;

- via Costa tratto compreso tra corso della Repubblica e via Umberto I°;

- via R. Giuliani tratto compreso tra via Pio VI e piazza San Marco;

- piazza San Marco tratto compreso tra via R. Giuliani e corso della Repubblica.