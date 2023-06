Notturna Olim Palus a Latina: le strade chiuse in centro città

Torna sabato 24 giugno a Latina Notturna Olim Palus – Memorial Roberto Lazzeri, la manifestazione nel cuore della città giunta quest’anno alla sua 11esima edizione. La gara agonistica di 9 chilometri (3 giri da 3 chilometri), rappresenta la decima tappa del circuito podistico Opes in Corsa Libera ed è stata organizzazione della Polisportiva Olim Palus e dal comitato regionale Fidal.

Il raduno è previsto per le 19 in piazza del Popolo, con l’inizio della corsa alle 21. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione è stata prevista dall'Amministrazione una modifica alla viabilità. Nei giorni scorsi dagli uffici comunali è stata emanata una apposita ordinanza che disciplina la circolazione in centro durante l’evento sportivo.

Dalle 21 di sabato 24 giugno e sino al termine della gara - previsto orientativamente per le 22 -, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, è stato disposto il divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto forze dell’ordine e mezzi di soccorso ed autorizzati, in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara: Partenza – piazza del Popolo, via Armando Diaz, piazza della Libertà, via Andrea Costa, largo Gioacchino Rossini, viale Umberto I, via Oreste Leonardi, via Don Giovanni Minzoni, via Malta, piazza della Libertà, viale Don Giuseppe Morosini, via G. Oberdan, corso della Repubblica, via Cesare Battisti, attraversamento parcheggio tra via Cesare Battisti e via Emanuele Filiberto, via Emanuele Filiberto, piazza del Popolo, via Duca del Mare, viale IV Novembre, via Padre Reginaldo Giuliani, piazza San Marco, via Sisto V, via E. Cialdini, corso della Repubblica, piazza del Popolo – Arrivo.