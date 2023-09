Nuove identità urbane: tre nuove opere di street art a Latina

Nei giorni scorsi il Comune di Latina ha presentato il progetto Niu – Nuove Identità Urbane, che prevede la realizzazione in città di tre opere di street art. Hanno partecipato la sindaca Matilde Celentano, il curatore del progetto Giacomo Marinaro, gli artisti Attorrep, Vera Bugatti e Oniro e la consigliera del Pd Valeria Campagna.



“Attorrep, Vera Bugatti e Oniro, artisti conosciuti e affermati in tutto il mondo, hanno iniziato a realizzare tre opere di street art nella nostra città – ha raccontato la sindaca Celentano - saranno al lavoro per alcuni giorni e i cittadini potranno ammirarli in tempo reale mentre realizzano le loro opere e colorano la nostra città. I tre artisti realizzeranno i murales in zone ritenute strategiche: Attorrep in via Ezio affronterà la tematica dell’identità del luogo, in occasione dei 90 anni della città; Oniro in via Varsavia con la sua opera parlerà di ambiente, natura e sostenibilità e Vera Bugatti in via Cervone, zona autolinee, affronterà la tematica di parità di genere. Oggi la street art è entrata a pieno titolo tra le forme d’arte riconosciute: gli artisti escono dai confini imposti dai soliti schemi e dalle solite tele per impossessarsi delle città a 360 gradi, grazie alla forza espressiva delle loro opere letteralmente alla portata di tutti, disponibili e fruibili h24. Grazie ai colori e ai messaggi che le opere trasmettono, attraverso la street art vogliamo raccontare il territorio, affrontare con le immagini tematiche sociali e riqualificare le aree prescelte donandogli una nuova veste. Con questo progetto – ha concluso la prima cittadina - vogliamo potenziare un'area che presenta già alcune opere murarie realizzate nel 2019, incrementando così il museo a cielo aperto che si vorrà istituire a Latina”.

Lunedì 4 settembre, alle 10, le opere verranno inaugurate. La cerimonia si svolgerà simbolicamente in via Cervone dove verrà svelata una targa.