A Latina il secondo centro di ascolto diocesano: inaugurazione in via Virgilio

E’ stato inaugurato questa mattina alla presenza del vescovo Mariano Crociata il nuovo centro di ascolto diocesano “Il Buon Pastore” che si trova in via Virgilio a Latina, nei pressi dell’Ambulatorio medico della Caritas.

A fare gli onori di casa il direttore della Caritas diocesana Angelo Raponi e il responsabile del servizio Ivan Fausti che hanno ringraziato i presenti, in particolare ai rappresentanti degli enti con cui è in corso già da tempo una reale collaborazione, i Servizi sociali del Comune di Latina e il Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana, senza dimenticare le aziende locali come la Gelit srl di Cisterna che ha fornito i fondi per l’arredamento degli uffici.

In particolare, il direttore Angelo Raponi ha tenuto a precisare come il nuovo centro di ascolto vada ad aggiungersi a quelli già presenti nel quartiere, come la mensa cittadina e l’ambulatorio medico e odontoiatrico. In questo senso rappresenta "una ricchezza per il territorio, poiché va a beneficio dei residenti e di coloro che in stato di bisogno si rivolgono a queste strutture”.

Da parte sua il vescovo Mariano Crociata, nella sua allocuzione, ha ricordato il valore e la potenza della Parola di Dio: “Perché è questa che agisce anche in noi, che diventa concreta, diventa cibo, diventa ascolto, diventa vicinanza, solidarietà, diventa cura medica, fraternità e solidarietà. Ecco allora questa opera segno è un messaggio, ci parla perché ci dice cosa Dio è capace di farci fare se noi ci mettiamo in ascolto e lo invochiamo come stiamo facendo e come vogliamo sempre fare. Senza questo non c’è vita, non solo non c'è vita cristiana, ma non c'è vita, perché tutto il bene che si compie nel mondo è frutto della fecondazione di questa parola che cade sulla terra e non rimane mai senza effetto”.

La struttura è gestita dalla Caritas diocesana di Latina. Si accede con appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 18. Da aprile, anche il giovedì mattina nelle ore 10-12.40. Per prendere appuntamento occorre scrivere a mensa@caritaslatina.it oppure chiamare nei giorni di apertura il numero 0773-1887518. Possono fare richiesta tutti i bisognosi di ascolto o persone in situazione di necessità sociale. Questo Centro si aggiunge ad analogo e già funzionante Centro di Ascolto diocesano, allocato in piazza San Marco 10, a Latina.