Vaccino obbligatorio e multe per i lavoratori over 50, cosa cambia da oggi

Scatta oggi, 15 febbraio, l'obbligo del Green pass rafforzato, e dunque l'obbligo di vaccinazione, per tutti i lavoratori over 50. Tutti i dipendenti, pubblici e privati, dovranno esibire dunque la certificazione verde, da vaccino o guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro. L'obbligo non sussiste solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione dunque a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione.

Chi non ha il super green pass rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del certificato attestante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro anche per i datori di lavoro pubblici e privati che non controllano.

Inoltre tutti gli over 50, a prescindere che siano o meno lavoratori, già dal 1 febbraio sono obbligati a vaccinarsi e la sanzione prevista è 100 euro. I lavoratori over 50 esentati dall'obbligo di vaccinazione non potranno essere sospesi ma il datore di lavoro dovrà assegnare mansioni diverse, anche in smart working.

Si tratta comunque dell'ultima stretta in attessa di un lento ritorno alla normalità. La misura vale infatti fino al 15 giugno 2022 e probabilmente non sarà prorogata. Già prima di giugno infatti si pensa a un suoeramento, almeno parziale, del green pass.