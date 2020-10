Ognissanti e commemorazione dei defunti: cambiano circolazione e sosta nella zona del cimitero

Variazioni alla circolazione e alla sosta nella zona del cimitero a Latina tra il 30 ottobre e il 2 novembre. In vista della festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, ed in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da coronavirus, infatti è stata attuata una modifica alla circolazione stradale “per assicurare il completo e rigoroso rispetto di tutte le misure finalizzate al contenimento del Covid-19".

Un’ordinanza è stata emanata nella giornata di ieri dal Comune di Latina ed è valida da oggi, 30 ottobre, fino alle ore 17,30 del 2 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vengono istituite le seguenti modifiche e limitazioni alla circolazione ed alla sosta:

- il senso unico, per tutti i veicoli, nelle vie e piazze riportate di seguito: viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada privata-viale Kennedy; viale della Rimembranza, tratto e percorrenza uscita strada parallela-cimitero; strada provvisoria su area privata, percorrenza cimitero – viale Kennedy; strada parallela a viale della Rimembranza, percorrenza viale Kennedy-cimitero;

- il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, nelle vie e piazze riportate di seguito: viale della Rimembranza, ambo i lati; strada provvisoria su area privata, ambo i lati; strada parallela a viale della Rimembranza, ambo i lati; su parte del piazzale antistante il vecchio cimitero, escluso gli autorizzati, i mezzi di soccorso, le forze di pubblica sicurezza, i veicoli dei portatori di handicap, i veicoli del Comando di P.M., esercenti ambulanti autorizzati e veicoli addetti al carico/scarico merci;

- la chiusura dello spartitraffico, per tutti i veicoli, su viale Kennedy in corrispondenza dell’incrocio con viale della Rimembranza.