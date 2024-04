Olocausto, Sami Modiano risponde agli studenti di ritorno dal viaggio ad Auschwitz

Sarà un momento speciale per gli studenti di Latina che hanno partecipato al Viaggio della Memoria e che, dopo aver visitato anche i campi di concentramento di Auschwitz, incontreranno Sami Modiano. Per mercoledì 3 aprile nell’aula consiliare del Comune di Latina è in programma un incontro promosso dalla stessa amministrazione con i ragazzi alla presenza che della sindaca Matilde Celentano e degli assessori alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e all’Istruzione Francesca Tesone. Ospite d’eccezione sarà Sami Modiano, superstite dell’olocausto e cittadino onorario del Comune di Latina, che si è reso disponibile a rispondere al telefono alle domande dei ragazzi.

“Nel 2021 l’amministrazione comunale di Latina ha conferito la cittadinanza onoraria a Sami Modiano come un pubblico attestato di stima, di ammirazione, di apprezzamento e di riconoscenza per quanto dallo stesso rappresentato quale testimone dell’Olocausto – ha dichiarato la sindaca Celentano -. In questa occasione, al termine del ‘Viaggio della Memoria’ organizzato dall’amministrazione comunale per gli studenti di Latina, abbiamo pensato di coinvolgerlo per trasmettere ai ragazzi i valori di giustizia e pace”.

“Dopo il ‘Viaggio del Ricordo’, 26 ragazzi degli istituti comprensivi Frezzotti-Corradini, Emma Castelnuovo, Alessandro Volta, Giovanni Cena e Vito Fabiano sono partiti, insieme agli amministratori, alla volta di Auschwitz – ha commentato l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone -. È stata un’esperienza istruttiva per uscire dai libri di storia, per riflettere sulla storia e i suoi orrori, visitando i luoghi dove si sono consumate tragedie che hanno segnato la storia del nostro Paese. Anche per questa esperienza l’amministrazione comunale ha stanziato una cifra, 7.500 euro, volta a ridurre le quote di partecipazione nell’ottica di rendere gli studenti ambasciatori della città, per affidargli il compito di essere testimoni di pace. Vogliamo incontrarli per ringraziarli di aver colto l’importanza di una simile esperienza”.

“Un sentito grazie a Sami Modiano che ha dato la sua disponibilità ad intervenire durante l’incontro che si terrà in aula consiliare con i ragazzi rientrati dal ‘Viaggio della Memoria’ -. ha affermato l’assessore Andrea Chiarato -. Non solo si è reso disponibile, ma è stato lui a ringraziare l’amministrazione per aver organizzato un momento di conoscenza nei luoghi simbolo delle tragedie, trasmettendo ai ragazzi sensazioni che non si possono apprendere attraverso i libri di storia. Modiano, che si dedica a far conoscere la sua esperienza ai ragazzi delle scuole, sarà disponibile a rispondere alle domande sulla Shoah da parte di chi vorrà saperne di più”.