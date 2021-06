“Oltre il vaccino: la sanità post Covid-19”: l’incontro al Circeo con il sottosegretario Sileri

“Oltre il vaccino: la sanità post Covid-19”: è questo il titolo della serata inaugurale che apre oggi, 26 giugno, a San Felice Circeo la rassegna estiva “Mediterranea - la civiltà blu”, promossa dall’Associazione Amor per Circeo.

Quello in programma per questa sera alle 20 nella splendida cornice di Vigna La Corte è il primo di una serie di appuntamenti dell’ambito della rassegna estiva che si tiene a San Felice Circeo e che vedrà protagonisti importanti giornalisti, politi, esponenti del mondo dello spettacolo e intellettuali italiani.

Tra gli ospiti di questa sera Pierpaolo Sileri, sottosegretario Ministero della Salute, Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, Massimo Scaccabarozzi, presidente Farmindustria e presidente di Janssen Italia con il saluto di Giuseppe Schiboni sindaco di San Felice Circeo. A condurre la serata Andrea Pancani, Vicedirettore del TG La7.

Quando sconfiggeremo definitivamente il Covid-19? Come cambierà il nostro sistema sanitario nazionale? La regionalizzazione della sanità quali frutti ha portato? La sanità italiana e il resto del mondo: siamo ancora all’avanguardia? Questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso della serata. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Amor per Circeo https://amorpercirceo.com e sul sito https://micromegas.com