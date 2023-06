Carta d’identità elettronica: oltre 200 documenti rilasciati nella due giorni dell’open day

Oltre 200 documenti sono stati emessi nel corso delle due giornate dell’open day per la carte di identità elettronica a Latina. Numeri che vengono commentati con soddisfazione dall’Amministrazione comunale che ha organizzato per il 23 e il 24 giugno l’apertura straordinaria degli uffici comunali di Latina di via Ezio 36.

Per la precisione i documenti rilasciati sono stati 224; nello specifico gli uffici sono rimasti aperti il 23 giugno dalle 14.30 alle 18 e il 24 giugno dalle 9 alle 18 e i cittadini non hanno avuto bisogno di prenotare, ma si sono potuti recare direttamente nella sede comunale per richiedere la carta di identità elettronica. Gli uffici sono rimasti aperti fino a esaurimento dei posti disponibili per gli utenti che all’ingresso hanno ritirato un numeretto.

“Una volta che il documento sarà pronto verrà inviato a casa tramite raccomandata o i cittadini potranno ritirarlo presso la sede del Comune di Latina di piazza del Popolo” spiegano da piazza del Popolo. Intanto il sevizio Demografico e Statistica, diretto da Lucia Giovangrossi, fa sapere che il Comune sta valutando la possibilità di replicare l’iniziativa, vista la risposta che c’è stata, già nel mese di luglio.