Vaccini anti-Covid, nel Lazio l’open day AstraZeneca esteso anche agli over 35

Si abbassa l’eta delle persone che questo fine settimana possono accedere al vaccino AstraZeneca nel Lazio: l'open day di questo fine settimana, infatti, è stato esteso anche i cittadini di età superiore ai 35 anni.

La notizia è del tardo pomeriggio di oggi. Il secondo open day per la somministrazione del siero contro il coronavirus organizzato nei giorni di sabato 22 e domenica 23 maggio infatti, non ha raggiunto il tutto esaurito ed in virtù della disponibilità di ulteriori dosi, è stata annunciato l'allargamento della platea, composta non più di soli over 40. “Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)” viene comunicato dalla Regione Lazio

Tutti i cittadini con età superiore ai 35 anni, quindi, possono richiedere sulla app dedicata Ufirst il ticket virtuale per fissare la prima dose del vaccino AstraZeneca. Le vaccinazioni si terranno fino alle 24.00, basterà quindi recarsi nell’hub vaccinale scelto all’orario fissato portando con sé la tessera sanitaria e il ticket virtuale.

Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, quindi è possibile andare https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio oppure scaricare gratuitamente la app UFirst.