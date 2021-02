Ictus ed infarti: l’ospedale Goretti di Latina è tra i 5 “Trauma Center” del Lazio

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è tra i 5 “Trauma Center” del Lazio. Per ictus, infarti e grandi traumi, il tempo è un fattore fondamentale e può essere determinante per salvare la vita dei pazienti e scongiurare gravi conseguenze; per questo le Regioni negli ultimi anni hanno lavorato alla realizzazione di Reti Assitenziali tempo dipendenti. L’obiettivo, spiegano dalla Asl di Latina, è quello di portare il paziente dal luogo dell’evento al centro più appropriato per livello di gravità e complessità clinica. In questo senso la Regione Lazio ha riorganizzato la rete dell’emergenza, e il Santa Maria Goretti in questa organizzazione tempo dipendente è stato riconosciuto come Dea di 2° Livello, ovvero ‘Trauma Center’. In tutto il Lazio sono solo 5 i Dea e il nosocomio pontino è uno di questi servendo tutta la provincia di Latina.

E’ il dottor Alessandro Are, primario di Ortopedia e Traumatologia e capo dipartimento di Area Chirurgica dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina ad illustrare come il nosocomio del capoluogo si è evoluto in questi anni, soprattutto in campo Traumatologico. “All’interno dell’ospedale di Latina oggi possiamo contare su risorse umane e tecnologiche superiori a quelle di molti altri ospedali della Regione; e naturalmente non mi riferisco alla sola Ortopedia. Il Santa Maria Goretti al giorno d’oggi vanta eccellenze sia nelle Chirurgie Specialistiche che in ambito Internistico - Cardiologico e di Radiologia Interventistica. Negli ultimi anni i nostri direttori hanno messo in campo molte risorse umane e tecnologiche per ottenere questi risultati”, ha dichiarato.

“Pochi sanno - ha aggiunto Are - che abbiamo una nuova sala operatoria detta ‘Ibrida’, una sala operatoria sofisticatissima e all’avanguardia che può essere equiparata, nel campo delle auto ad una Ferrari”. In pratica nella Traumatologia d’urgenza consente di eseguire una Tac tridimensionale direttamente sul tavolo operatorio mentre si opera un malato con gravi fratture del bacino o della colonna vertebrale. I vantaggi per il malato sono di gran lunga superiori rispetto a una sala operatoria ‘tradizionale’. La Sala Ibrida consente enormi progressi anche nei campi della Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia e Radiologia Interventistica. Questo non sarebbe possibile senza il personale Medico e Sanitario del Goretti che sa come usare questi ‘super macchinari’. “Tutto questo è importante per il cittadino. La nostra struttura è un ospedale di riferimento per tutta la popolazione della provincia. Da romano posso dire con soddisfazione che oggi non c’è alcun bisogno di rivolgersi alla Capitale per trovare una assistenza di qualità”, ha concluso il dottor Are.