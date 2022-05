L’ospedale Goretti e la buona sanità: “Grazie per come avete curato mia mamma”

“Molto spesso quando si parla di ospedali si è soliti raccontare sempre eventi sgradevoli o di malasanità. Probabilmente spesso accade anche questo ma ritengo giusto scrivere anche e soprattutto quando accadono eventi positivi che meritano un riconoscimento”: inizia così la lettera che Sabrina, una lettrice, ha inviato alla nostra redazione anche per ringraziare il personale dell’ospedale Santa Maria Goretti per l’umanità, la dedizione e la professionalità con cui è stata curata la madre.

“Il 30 aprile mia mamma è caduta ed ha iniziato ad accusare forti dolori. Avevo paura di portarla in ospedale ed abbiamo fatto di tutto affinché lei non sentisse più dolore, senza purtroppo raggiungere alcun risultato. Quindi, l'estrema soluzione è stata quella di chiamare il 118. Da quel momento è stato un susseguirsi di umanità da parte di tutto il personale intervenuto che ha manifestato la stessa gentilezza ed umanità che si ha per la propria nonna. Lo stesso clima lo abbiamo potuto riscontrare anche nel reparto di Ortopedia dove abbiamo avuto la possibilità di conoscere il dottor Scalzi che non smetterò mai di ringraziare insieme a tutti gli altri medici del reparto per la professionalità dimostrata e per le parole di conforto, gentilezza ed umanità che hanno avuto per noi. Ringrazio inoltre il reparto di Cardiologia e tutto l'equipe del professor Versaci per aver effettuato un intervento molto delicato ma perfettamente riuscito. Un ringraziamento speciale, infine, va anche al personale infermieristico del reparto di Ortopedia dove abbiamo potuto apprezzare la massima dedizione per il proprio lavoro. Grazie, grazie, grazie da parte mia, della mia famiglia e soprattutto da parte di mia mamma”.