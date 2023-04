Una palestra intitolata al piccolo Alessio, anche Ciro Immobile a Sezze per la cerimonia

E’ stata intitolata ad Alessio, il bambino di 6 anni che dopo aver lottato contro una grave malattia ci ha lasciato nel marzo 2021, la palestra dell’Istituto Comprensivo Valerio Flacco di Sezze Scalo. La commovente cerimonia c’è stata lo scorso 3 aprile alla presenza anche del sindaco Lidano Lucidi oltre che della famiglia di piccolo, dei compagni di scuola, del personale scolastico e dei membri del Consiglio di Istituto.

Un bel momento per ricordare il bambino prematuramente scomparso dopo aver lottato contro una malattia terribile, lasciando un vuoto incolmabile all’interno della sua famiglia e tra tutte le persone che gli volevano bene ma che, anche se così piccolo, ha regalato a tutti una grande lezione di vita. Per Alessio pochi mesi prima della sua morte c’era stata una grande mobilitazione quando la cugina del papà aveva organizzato una raccolta fondi per far volare un aereo sopra la sua abitazione con una scritta a lui dedicata.

E ora questa iniziativa per rendergli omaggio. Alla cerimonia non ha voluto far mancare la sua presenza neanche Ciro Immobile che ad Alessio aveva fatto una sorpresa andandolo a trovare a casa e a cui nel giorno della sua morte aveva voluto dedicare un dolce messaggio: “Hai lottato come un leone. Ciao campione. Mi mancherai” aveva scritto il bomber e capitano della Lazio. E così l'attaccante è tornato a Sezze per rendere omaggio ad Alessio che di Ciro Immobile era grande tifoso.

La zia del bimbo ha invece donato un murale che rappresenta il mondo, le passioni, la voglia di vivere di Alessio che tutti potranno ammirare recandosi nella palestra che porta il suo nome.