Palestre scolastiche: bando per le assegnazioni. Chi e come può fare domanda

E’ stato pubblicato ad Aprilia l’avviso pubblico per l’assegnazione delle palestre scolastiche presenti in città per lo svolgimento della pratica sportiva per il periodo che va dal prossimo 1 ottobre al 30 giugno 2023. A darne notizia l’Amministrazione comunale.

“Il Bando è frutto del lavoro svolto in Consiglio comunale che ha recentemente approvato, grazie al lavoro svolto dall’assessorato ai Lavori Pubblici, il nuovo regolamento di assegnazione delle palestre di proprietà comunale. Le assegnazioni avranno validità triennale”.

Possono fare domanda, entro le ore 24 del 27 agosto, le società, le associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche anche raggruppate tra loro, le associazioni polisportive, purché affiliate a federazioni sportive nazionali del Coni e/o a discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico. Ogni richiedente può prendere parte alla selezione per un massimo di 3 palestre comunali da specificare sul modulo di domanda congiuntamente alla durata dell’utilizzo della struttura richiesta, ad eccezione di chi già ha in concessione impianti sportivi pubblici comunali, che può fare domanda per un solo impianto. Nell’avviso è presente la tariffa oraria di utilizzo delle strutture che l’Amministrazione comunale, visto il duro momento che gli operatori del settore stanno attraversando, ha abbassato del 50% rispetto al passato.

“Il nuovo regolamento comunale, ribadendo così il valore sociale ed etico dello sport accessibile a tutti, nasce dal bisogno di rispondere alle nuove esigenze delle realtà associative della città di Aprilia” ha spiegato l’assessora con delega allo Sport Luana Caporaso; “è frutto di un lungo lavoro durato due anni condiviso con le associazioni sportive. Il regolamento comunale è stato sottoposto al Consiglio, inoltre, solo dopo l’approvazione completa da parte della Commissione compente e rappresenta dunque la sintesi tra le diverse richieste provenienti dalle associazioni ed il principio di equità nella ripartizione di orari e spazi. In attesa di poter regalare alla città il palazzetto dello sport - ha concluso l’assessora Caporaso - si apre così per i gruppi sportivi del territorio una nuova stagione caratterizzata da equità ed equilibro nell’utilizzo delle strutture per le attività sportive”.

Per qualsiasi informazione l’Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio e Demanio, sito in Piazza Dei Bersaglieri, è a disposizione degli interessati nei giorni lunedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30, al seguente indirizzo: roberta.pennini@comune.aprilia.lt.it