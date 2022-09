Palio dei Borghi a Latina: le strade chiuse in centro domenica 18 settembre

Andrà in scena nel pomeriggio di domenica 18 settembre in centro a Latina la terza edizione del Palio dei Borghi. L’evento podistico che coinvolge tutta la città e tutti i suoi borghi è divenuto ormai un appuntamento tradizionale che vede camminare insieme sport, cultura e storia.

La gara podistica, che per un pomeriggio fa vivere all’intero centro di Latina un vero e proprio momento di festa, ha inizio alle 18.

Per permettere il regolare svolgimento dell'evento è stata disposta dal Comune una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze proprio del centro cittadino nel pomeriggio di domenica 18 settembre. Per questo è stata emanata un’apposita ordinanza con cui è stato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della manifestazione: Partenza - piazza del Popolo, corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia, largo Caduti di Nassyria, via Diaz, piazza del Popolo - Arrivo. Il divieto - che esclude forze dell’ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati - è valido dalle 18 e sino al termine della manifestazione, previsto per le 19.30 circa, di domenica 18 settembre e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti.