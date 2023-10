Coming Out Day, a Sabaudia inaugurata la panchina rainbow

“E tu sognavi un mondo migliore in cui non si può proibire ad un albero di essere albero e all'azzurro di diventare cielo...". Una citazione tratta dal film “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek, recitata con delicatezza dall’attore Pietro Turano, protagonista della serie teen di Netflix “Skam Italia” e attivista per i diritti Lgbt+ ha suggellato l’inaugurazione a Sabaudia della panchina rainbow, collocata dall’amministrazione cittadina, col sostegno unanime del Consiglio comunale di Sabaudia, in un viale interno al Liceo Scientifico-Istituto Tecnico “Rita Levi Montalcini” lo scorso 11 ottobre, ricorrenza internazionale del Coming Out Day.

L’iniziativa è stata promossa è organizzata dall’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni su progetto ideato assieme al consigliere comunale Simone Brina in collaborazione con l’associazione GayLib, rappresentata dal segretario nazionale, Daniele Priori. Alla mattinata “arcobaleno” hanno partecipato: il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, autore di una sentita sottolineatura sul valore costituzionale dell’uguaglianza, la presidente del Consiglio comunale, Diana Sciamanna, l’assessora ai Servizi Sociali, Pia Schintu.

La dirigente scolastica, professoressa Miriana Zanella in apertura ha sottolineato l’impegno quotidiano del Montalcini per una scuola pienamente inclusiva. Realtà dimostrata dall’interesse e dalla partecipazione convinta e solidale degli studenti che, al termine della cerimonia, hanno salutato l’attore Turano non lesinando di chiedergli l’immancabile dose diselfie sullo sfondo della nuova installazione.