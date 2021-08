Nuova vita per le panchine a Capoportiere. C’è anche quella dedicata ad Antonio Pennacchi

Nuova vita per le panchine di Capoportiere a Latina: completati gli interventi di restyling, con disegni e nuove decorazioni, le panchine da oggi fanno sfoggio di loro al Lido di Latina. “Lavoro concluso come promesso al Servizio Decoro per Ferragosto - commenta Fabio D’ahcille, presidente della Commissione Cultura del Comune di Latina e delegato all’arte contemporanea -; un particolare ringraziamento all’Assessore Emilio Ranieri e alla Dirigente Arch. Micol Ayuso, all’Assessore Dario Bellini per aver creduto nella proposta di donazione degli artisti e al Colorificio Loggia per avere donato le vernici”.

Gli interventi, che hanno visto impegnati 12 artisti che hanno presentato dei bozzetti ed espresso la volontà di donare il loro impegno al Comune di Latina e quindi alla comunità pontina, sono iniziati lo scorso martedì 10 agosto. I disegni accettati dal Comune riguardano sempre temi legati al mare, ma anche temi dell’intrattenimento, del turismo, dello sport, del paesaggio, del tempo libero interpretati in riferimento al mare pontino.

Una delle panchine è stata dedicata ad Antonio Pennacchi, lo scrittore Premio Strega nel 2010 recentemente scomparso. “Ringrazio anche Giancarlo De Petris per l’intervento last minute sulla ‘panchina dedicata ad Antonio Pennacchi’ - scrive ancora D’Achille in un post sulla sua pagina Facebook in cui sono state pubblicate anche tutte le foto delle panchine -. Con gli artisti volevamo regalare alla città di Latina questo restyling delle panchine iniziato con un progetto nel 2012 in collaborazione con Fabrizio Ballerini, l’associazione culturale MAD e l’Amministrazione comunale”.

A breve verrà pubblicato un catalogo con gli interventi attuali e i precedenti.