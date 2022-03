E' di Latina il miglior pane tradizionale, Fabio Chialastri vince il primo Campionato italiano

Fabio Chialastri di Latina è l’autore del miglior pane tradizionale d’Italia: è stato lui a vincere, nella categoria Pane Comune, il primo Campionato italiano panificazione Fipgc promosso dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Insieme al Campionato italiano “Miglior Colomba d’Italia”, in cui ha trionfato Roberto Moreschi di Chiavenna, in provincia di Como, la competizione si è svolta lo scorso 6 marzo presso la Fiera Tirreno Ct di Carrara (MS).

Chialastri è stato il vincitore come detto per la categoria “Pane Comune”; ha realizzato un pane definito dalla giuria "davvero superlativo, con l'utilizzo di lievito madre e farina tipo 2", e convincendo "per l'equilibrio assoluto tra fragranza, morbidezza e sapidità".

"Con questa manifestazione - commenta Roberto Lestani, presidente Fipgc - abbiamo voluto celebrare tanto l'arte della pasticceria quanto quella della panificazione, per valorizzare le eccellenze del made in Italy e promuovere le peculiarità e le tradizioni uniche del nostro territorio. Complimenti a tutti i maestri pasticceri e chef panificatori che hanno partecipato portando, con le loro creazioni, le tante voci dell'identità italiana dell'arte bianca. Appuntamento per il prossimo anno, col campionato mondiale di pasticceria, gelateria e cioccolateria".

Gli altri premi

Per le categorie “Colomba e pane innovativi” a trionfare sono stati due casertani: Luigi Conte e Domenico Fioretti. Premiati anche Andrea Diafani nella categoria “Pane artistico”, e Giorgia Bernabei nella categoria “Dolce da forno”. Il Campionato italiano panificazione Fipgc ha visto la partecipazione di 70 chef panificatori provenienti da tutta italia, che si sono cimentati in 4 diverse prove (pane comune, pane innovativo, dolce da forno e pane artistico). Nel Campionato "Miglior Colomba d'Italia" i 205 pasticceri in gara hanno portato ognuno due creazioni, colomba classica e colomba creativa. A giudicare tanto le colombe quanto il pane è stata la giuria formata dell'Equipe Eccellenze internazionali della Fipgc, una squadra formata da maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale.