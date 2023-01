Intitolato alla memoria di Paola Miceli il reparto di Oncologia della Casa della Salute di Aprilia

“Vi racconteremo di lei affinché possiate diventare persone migliori”: si è svolta nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio la cerimonia di intitolazione del reparto oncologico della Casa della Salute di Aprilia alla memoria della professoressa e volontaria Paola Miceli.

Oltre ai familiari all’importante e sentito momento hanno partecipato anche il sindaco Antonio Terra, Silvia Cavalli direttrice generale Asl Lt, iBelardino Rossi direttore distretto sanitario Latina 1, l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci e la consigliera comunale Alessandra Lombardi, il professore Fabio Ricci chirurgo senologo direttore Breast Unit Latina, il professore Daniele Santini responsabile UOC universitaria polo oncologico ASL Aprilia, il presidente Andos Aprilia Resy Langiano, Mara Arduin infermiera polo oncologico Asl Aprilia, Giuseppina Cadoni presidente AVO LT, la dottoressa Paola Bellardini membro del consiglio direttivo Andos nazionale e la dottoressa Loredana Pau vice presidente nazionale EDI. Presenti anche il personale medico della Asl, i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato e le associazioni Andos, Europa Donna, Breast Unit e l'Associazione volontari Ospedalieri.

La professoressa Miceli, scomparsa il 14 marzo 2022, durante i mesi più complicati della pandemia da Covid-19 si è distinta per spirito di servizio all’interno del reparto di Oncologia quale operatrice volontaria. Per molti anni è stata presidente AVO LT, successivamente è diventata delegata EDI per la Regione Lazio. L'idea di Resy Langiano, presidente Andos comitato di Aprilia odv, di intitolare alla sua memoria il polo oncologico della Asl di Aprilia nasce proprio dalla condivisione di una grande e intensa amicizia e dall’esempio che, nel corso della sua esistenza, ha profuso in particolar modo nel mondo del volontariato.

“Un esempio positivo e un modello per la nostra comunità - ha dichiarato il primo cittadino Terra durante la cerimonia -; con questa iniziativa portiamo avanti il nostro percorso di intitolazioni di aree pubbliche a personalità quali modelli di vita per i nostri giovani. E’ importante evidenziare l’esempio dei grandi personaggi della storia d’Italia ma anche l’esempio di vita delle persone comuni che si impegnano quotidianamente sui nostri territori”.