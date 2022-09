Parcheggi a pagamento a Cisterna, servizio tra conferme e novità. Ecco la “sosta gentile”

Torna a Cisterna i parcheggi la sosta a pagamento nelle aree delimitate dalle strisce blu con alcune conferme ma anche con qualche novità come la cosiddetta “sosta gentile”. Ma andiamo con ordine. “Dopo la riorganizzazione e l’assegnazione del servizio a seguito della gara di appalto ad evidenza pubblica - fa sapere il Comune -, da mercoledì 21 settembre saranno attive le nuove colonnine”.

Le tariffe

Confermata la tariffazione precedente: 0,50 € per la mezzora e 0,70 € per ogni ora, mentre tra le novità ci sono l’esenzione del pagamento per i cosiddetti parcheggi “rosa”, ovvero gli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che viaggiano in auto con figli di età non superiore a due anni, e per tutti i veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida. Altra importante novità è la “sosta gentile” ovvero la possibilità di fermarsi in centro per svolgere commissioni veloci, come accompagnare i figli a scuola, effettuare un prelievo al bancomat o prendere un caffè al volo, senza dover pagare per una mezzora. Basterà digitare sul display della colonnina il tasto 2 “Sosta gentile”, inserire il numero della targa, e verrà rilasciato uno scontrino che consentirà, una sola volta al giorno, di sostare gratuitamente per 10 minuti. I 10 minuti in più della “sosta gentile” verranno aggiunti anche a tutti coloro che parcheggeranno a pagamento.

Pagamenti online

Il pagamento potrà essere effettuato sia direttamente ai parcometri oppure, a partire dalla prossima settimana, tramite l’app EasyPark. “Viene mantenuta - aggiungono ancora dal Comune - la possibilità, per coloro che non hanno provveduto al pagamento della sosta o rimangano in sosta con un ticket scaduto, di sanare la propria posizione entro 5 giorni dall’accertamento, pagando l’intero periodo giornaliero (pari ad 8,40 euro), anziché la sanzione. Tale pagamento può essere effettuato presso lo sportello sito in Corso della Repubblica (ex sede comunale) oppure online con le modalità indicate sul sito www.comune.cisterna.latina.it nella sezione Polizia Locale”.

L’Amministrazione ha anche preceduto ad una riorganizzazione delle aree soggette alle “strisce blu” a fronte di modifiche strutturali in alcune zone della città che rendono necessaria la disposizione di nuovi parcheggi mantenendo nel contempo il giusto rapporto tra le aree a sosta libere e quelle a pagamento.

Commenti dal Comune

“Lo scopo del parcheggio a pagamento - spiega l’assessore alla Mobilità e Trasporti, Andrea Santilli - è di garantire la rotazione della sosta nelle zone a più alto afflusso veicolare così da garantire la fruibilità dei servizi lì presenti ad un numero maggiore di persone. Con la ‘sosta gentile’ si vuole da un lato favorire il commercio di vicinato e dall’altro andare incontro alle piccole esigenze pratiche dei cittadini, come pure con i parcheggi rosa compiamo un gesto di civiltà, mentre l’esenzione degli veicoli ibridi ed elettrici vuole premiare il rispetto per l’ambiente. Nella rimodulazione delle zone a pagamento - aggiunge l’assessore -, si è tenuto conto anche delle esigenze della zona intorno alla stazione ferroviaria con l’eliminazione di alcuni posti a pagamento a favore di altri a sosta libera”.

Per eventuali informazioni ed esigenze sono infine disponibili i seguenti contatti: tel. 3791923726 - infoparcheggicisternadilatina@gmail.com