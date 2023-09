Disservizi al Pat di Cisterna: il Punto di assistenza rimasto senza medico

Il Pat rimasto scoperto e senza la presenza del medico. E' accaduto a Cisterna, dove il medico in servizio non è riuscito ad avvisare in modo tempestivo della sua assenza per problemi di salute. Del caso è stata immediatamente informata l'amministrazione comunale.

"Ci siamo prontamente attivati contattando il direttore del distretto socio sanitario Lt1, Vincenzo Lucarini, al quale abbiamo rappresentato questa grave situazione, che ha a sua volta riferito alla direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli - hanno precisato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo - I vertici aziendali hanno preso l’impegno di garantire un maggiore controllo della turnazione dei medici del Punto di Assistenza Territoriale affinché ciò non si ripeta, a scapito dei cittadini della nostra comunità che si sono dovuti rivolgere ad altri presidi sanitari. Confidiamo nel rapporto di collaborazione con la Asl di Latina a cui abbiamo chiesto di sollecitare, in caso di una eventuale reiterazione del disservizio, la Regione Lazio e il presidente della Regione che ha la delega alla Sanità".