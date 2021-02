Monumenti illuminati per la liberazione di Patrick Zaki: aderisce anche Latina

L’iniziativa di Amnesty International per il giovane studente dell'università di Bologna imprigionato in Egitto da un anno. Campagna (Lbc): "Libertà e la tutela dei diritti umani: anche dall'Italia deve arrivare un messaggio forte e chiaro"

Anche Latina ha aderito alla campagna lanciata da Amnesty International per la liberazione di Patrick Zaki. Il giovane di origine egiziana e studente dell'università di Bologna è imprigionato in Egitto già da un anno con l'accusa di propaganda sovversiva e recentemente è stato condannato a scontare altri 45 giorni di reclusione. Lo scorso 7 febbraio è stato il primo anniversario del suo arresto.

"Patrick George Zaki - come riporta Amnesty in una nota - rischia fino a 25 anni di carcere per dieci post di un account Facebook, che la sua difesa considera ‘falso’. Nel suo paese avrebbe dovuto trascorrere solo una vacanza in compagnia dei suoi cari in una breve pausa accademica. Riteniamo che Patrick George Zaki sia un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media".

Latina Bene Comune ritiene sia necessaria “una mobilitazione collettiva per la liberazione di Patrick” ed è per questo che anche la città di Latina ha deciso di partecipare alla protesta internazionale, illuminando di giallo la fontana in Piazza della Libertà nella serata di ieri come molti altri comuni in tutta Italia. "Invitiamo tutti a firmare la petizione lanciata da Amnesty: il messaggio dell'Italia e degli altri Paesi, per la libertà e la tutela dei diritti umani, deve arrivare forte e chiaro” ha detto la capogruppo di Lbc Valeria Campagna. Questo il link della petizione: https://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/

Nei giorni scorsi Latina aveva partecipato anche alla manifestazione per Giulio Regeni, apponendo sulla biblioteca comunale uno striscione per la ricerca di verità e giustizia per il suo omicidio.