Per San Valentino Regalati un Amore: la campagna di sensibilizzazione degli Amici del Cane di Latina

La festa degli innamorati celebra l’amore romantico, ma in effetti è solo uno dei tanti tipi di amore che arricchiscono le nostre vite: come l’amore per i figli, per i genitori, per i propri amici e, perché no, per i nostri compagni a quattro zampe.

Se in effetti regalare fiori e cioccolatini è un atto gradito, dare amore è ancor più apprezzato e quale momento migliore per farlo se non San Valentino? Quale atto d’amore più bello e disinteressato ci può essere se non adottare un cane rinchiuso in un canile?

Da qui la campagna di sensibilizzazione che la ONLUS Amici del Cane di Latina lancia in questi giorni: “Per San Valentino regalati un Amore”. L’invito è quello di sfogliare l’album Portami Via che ogni giorno le volontarie aggiornano sulla pagina Facebook dell’Associazione, osservare le foto degli splendidi ospiti del canile, e magari prendendo appuntamento, andare a conoscerli sul posto. Un incontro che può essere quello della vita, durante il quale scocca la scintilla e ci si innamora perdutamente di un cucciolone che non aspetta altro che uscire dal quel triste box e amare la sua nuova famiglia.

L’appello è sempre lo stesso: adotta, non comprare! Sono sempre troppi i cani che affollano i canili, troppi ancora soffrono la solitudine dietro il cancello di un box. Un canile, per quanto gestito con amore, non sarà mai come la vita in famiglia fatta di coccole, cuscini e passeggiate. Regalarsi un Amore in questi giorni è ridare vita e libertà a chi non aveva più speranze ma soprattutto è portare nella propria esistenza gioia e amore incondizionato, un amore incrollabile e riconoscente.

Tutti coloro che desiderano più amore nelle loro vite possono contattare la ONLUS Amici del Cane di Latina e chiedere informazioni su come adottare un cane, prendere appuntamento e andare a conoscere il loro Amore per la Vita.