Ad Aprilia2 la quinta dizione di “Pets – Storie di un amore incondizionato”

“Pets - Storie di un amore incondizionato”: questo il titolo dell’evento che si tiene dal 30 maggio alle 10.30 di domenica 2 giugno ad Aprilia2. Inaugurato lo scorso giovedì, proprio nel giorno di apertura il centro commerciale ha donato a una persona non vedente un cane guida addestrato dalla Scuola Lions di Limbiate grazie al fondamentale sostegno di Aprilia2.

L'iniziativa di carattere sociale tra le più importanti dell’intero territorio è giunta ormai alla sua quinta edizione. La donazione di un cane guida, infatti, rappresenta per un non vedente un radicale cambiamento di vita, sarà per lui non solo un assistente ma un amico fidato. L’evento vede il coinvolgimento della Città di Aprilia, nonché la partecipazione di molte associazioni quali la Scuola Cani Guida Lions, l’enea – sezione di Pomezia, l’Associazione apriliana “Un cane per amico”, l’Alta Scuola di Cinofilia “Meravigliosa Vita da Cani”, l’Associazione Akun Island e l’allevamento amatoriale Casa Catullo.

Alla conferenza stampa inaugurale dell’evento, che si è svolta nella mattina di giovedì 30 maggio, sono intervenuti: Stefano Bagaini, Direttore di Aprilia2; Riccardo Spasari, addestratore della Scuola Cani Guida Lions, Lorena Moscetti, Presidente dell’ENPA – sezione Pomezia; Fiorenzo Fiorenza, Presidente dell’Associazione Apriliana “Un cane per amico”; Mauro Bragagnini, Presidente dell’Associazione “Meravigliosa vita da cani”; Jennifer Di Giulio, Presidente dell’Associazione Akun Island; Lorenzo Catullo, dell’Allevamento Amatoriale Casa Catullo. Nella stessa occasione il pubblico ha potuto assistere alla donazione del cane guida Lions per persone non vedenti alla nuova padrona, la signora Anna; si tratta del quinto cane guida donato dal centro commerciale, a partire dall’inizio del progetto ad oggi; una collaborazione tra Aprilia2 e altri centri del Gruppo Scci, realizzata in sinergia con il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, per dare vita ad un’iniziativa a scopo sociale che vuole essere di supporto alle persone non vedenti.

Il centro commerciale Aprilia2 supporta da anni il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate che si occupa dell’addestramento dei cani guida, formati per assistere persone non vedenti in tutta Italia. “Anche quest’anno infatti - viene spiegato in una nota -, il cane addestrato interamente grazie al supporto e al sostegno di Aprilia2 proviene da Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui nascono, crescono e si addestrano i cani che a tre mesi circa vengono affidati a famiglie che li terranno fino a circa un anno di età. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, ad orientarsi nelle città, a superare ostacoli, e imparerà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare. L’addestramento non sarà brevissimo, circa 18 mesi in totale, ma quando sarà terminato, quel cane sarà diventato un aiuto prezioso ed insostituibile”.

Durante la quattro giorno dell’evento verranno allestiti diversi stand a scopo informativo e divulgativo. Tra venerdì e domenica il pubblico potrà, inoltre, assistere a dimostrazioni pratiche a cura delle Associazioni coinvolte, in un’area appositamente predisposta. Una mostra fotografica racconta poi le tappe più significative del percorso di un cane guida: dalla nascita al completamento dell’addestramento, fino all’affidamento al suo nuovo padrone.

L’evento, per l’alto valore sociale dell’iniziativa, ha ricevuto il Patrocinio di: Regione Lazio, Provincia di Latina e Città di Aprilia.