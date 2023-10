“Piazzole Pulite” grazie a Plastic Free a Latina: raccolti dai volontari 600 chili di rifiuti

Si chiama “Piazzole Pulite” il progetto pensato e messo in atto da Plastic Free a Latina che dopo una prima tappa nel mese di luglio è tornato a settembre con l’intento di ripulire dai rifiuti diversi quartieri della città, alcuni dei quali versano in condizioni particolarmente delicate come quello nella zona di viale Nervi. L'organizzazione è stata affidata alle referenti locali Virginia, Elena, Sara e Silvia che hanno stilato un calendario di “piccoli eventi urbani per rendere i nostri quartieri più belli e vivibili”, ci hanno spiegato.

Si è partiti a luglio con 7 appuntamenti che hanno toccato diverse aree della città, da piazza Moro a piazza Santa Maria Goretti, da piazzale Trieste a viale Regione Veneto, fino a via Quinto Ennio, viale Nervi e via Parmenide a Latina Scalo. Sette appuntamenti supportati da Radio 105 e Trenitalia che hanno riscosso un ottimo successo sia in termine di partecipazione, con la collaborazione di 50 volontari, che di rifiuti raccolti, ben 500 chili.

In virtù proprio del successo è stata quindi organizzata la seconda tappa di settembre con quattro eventi, due dei quali sono però saltati a causa del maltempo. Nei due appuntamenti del 12 e del 17 settembre sono stati raccolti in totale 98 chili di rifiuti. Nel primo i volontari hanno ripulito la zona nei pressi della sede dell’Avis in corso Matteotti, con la collaborazione della stessa Avis di latina, del comitato Pro Parco Urbano Acque Medie e del circolo arcobaleno pontino Legambiente, e nel secondo quella di via della Stazione a Latina Scalo. Ora il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 6 ottobre in viale Pier Luigi Nervi con ritrovo alle 18.30 alle spalle della scuola Rodari. Una zona delicata dove spesso incivili abbandonano la spazzatura creando delle vere e proprie montagne di immondizia; nell’appuntamento di luglio lì sono stati raccolti ben 83 chili di rifiuti e per questo l’organizzazione Plastic Free ha deciso di ritornare con un nuovo evento confidando anche nella collaborazione dei cittadini perché il lavoro da fare è tanto.

Per l’altra iniziativa saltata a casa del maltempo, quella in viale Regione Veneto del 15 settembre, deve ancora essere fissata una data.