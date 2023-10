“Piazzole Pulite”, volontari Plastic Free al lavoro: l’area di viale Nervi ripulita da 239 chili di rifiuti

C’è stato venerdì 6 ottobre un nuovo appuntamento nell’ambito della campagna “Piazzole Pulite” di Plastic Free a Latina. L’iniziativa è stata organizzata in una doppia tappa nel corso di questa estate - una a luglio e una a settembre per un totale di 9 eventi - con l’intento di ripulire dai rifiuti alcuni quartieri della città. Uno di questi è quello nella zona di viale Nervi, una zona particolarmente delicata dove ancora è troppo, e tristemente, frequente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di alcuni cittadini incivili.

Saltato inizialmente per maltempo l’evento di settembre proprio in viale Nervi è stato recuperato ieri; l'appuntamento era per il pomeriggio alle spalle della scuola Rodari. In 14 volontari dell’organizzazione hanno risposto presente e così grazie a ore di lavoro l’area è stata ripulita da 239 chili di rifiuti che sono stati raccolti, a cui vanno aggiunti un materasso, quattro sedie di plastica, una aspirapolvere e vari ingombranti.

Un ottimo risultato per l’iniziativa di Plastic Free Latina che ha potuto contare anche su nuove adesioni. “Purtroppo con il buio non abbiamo potuto continuare anche perché il tratto da ripulire è un po’ difficile senza la luce, ma c’è ancora molto da fare - commenta Silvia Salvatori -. Sono soddisfatta per il risultato e felice perché si sono aggiunte persone nuove al nostro gruppo, addirittura una ragazza che pur di esserci si è fatta accompagnare a Latina da Anzio. E noi abbiamo bisogno di persone così che fanno di tutto per il bene della Terra”.