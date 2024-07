"Pigiama Run": a Latina si corre per raccogliere fondi contro i tumori pediatrici

La Pigiama Run, una corsa benefica organizzata dalla LILT con lo scopo di raccogliere fondi contro i tumori pediatrici, fa tappa a Latina. La sesta edizione, la quarta nel capoluogo pontino, si terrà il 20 settembre dalle ore 19.

Francesco Schittulli, presidente della LILT Nazionale, spiega: "La Pigiama Run è un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. Ciascuna partecipazione aiuterà a portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie".

Il ricavato dell'evento di Latina sarà devoluto alle famiglie dei pazienti pediatrici che potranno così ricevere un aiuto per sostenere le spese necessarie per gli spostamenti verso le strutture di cura: nel 2023 sono stati raccolti 400mila euro grazie alla partecipazione di 12mila persone in 24 città italiane e di 25 aziende. La partenza a Latina è prevista in Piazza del Popolo, alle 19: dalle 18 si potrà ritirare il pettorale con il pacco gara. La donazione minima per ogni iscrizione è di 15 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini Under 7.