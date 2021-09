"Pigiama walk and run": vince la solidarietà

Lo scorso 24 settembre la sveglia all’alba non ha scoraggiato gli oltre 200 partecipanti alla Pigiama Walk&Run 2021, la manifestazione organizzata storicamente dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza che quest’anno ha visto la partecipazione anche della Lilt di Latina, per un totale di 1867 iscrizioni a livello nazionale.

"Un successo che non ci aspettavamo per la prima edizione pontina della manifestazione, che ci fa ben sperare per le edizioni che verranno. Non possiamo che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato permettendoci di raccogliere oltre 3000 euro. Una parte di questa somma andrà a sostenere il progetto della Lilt Milano per la costruzione delle Case del Cuore, nate per accogliere bambini e adolescenti che arrivano nel capoluogo lombardo per affrontare una patologia tumorale. La restante parte sarà invece destinata alla creazione di una fondo di solidarietà destinato alla pediatria oncologica. Sono tantissimi, infatti, i minori che ogni anno per curarsi affrontano ricoveri e terapie oncologiche lontano da casa, ed è alle loro famiglie, per aiutarle a far fronte a spese di viaggi e trasferte, che è destinato il fondo.

L’evento, che ha avuto una dimensione social grazie al coinvolgimento di personaggi dello spettacolo amici di LILT, come Serena Iansiti e le gemelle tiktoker Sara e Giorgia Macchiarulo, è stato diffuso in diretta sul canale Instagram di @liltlatina e ha visto la partecipazione di Vincenzo Carbone, personal trainer della palestra Palafitness di Latina, che ha riscaldato a tempo di musica i partecipanti, tutti rigorosamente in pigiama! Vicini ai piccoli pazienti oncologici, anche in questa occasione, i ragazzi di "Giocare in Corsia", che hanno animato l'evento contagiando tutti i presenti con il loro entusiasmo!. Si ringraziano: Provincia di Latina, Comune di Latina e FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri per aver patrocinato l’evento; Radio Studio 93, media partner, per averci aiutato a pubblicizzare l’evento tramite i suoi canali; le attività locali che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione, ovvero: Rocco Bimbo, AGIFAR Latina, e Blu Bar Latina per aver offerto la colazione a tutti i partecipanti! Un grazie va alla nostra presidente Nicoletta D’Erme che si è da subito mostrata entusiasta per questo progetto e ci ha messo nelle condizioni di poterlo realizzare. L’appuntamento con la Pigiama Walk and Run è per l’anno prossimo".