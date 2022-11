Scuole: “Piove nelle classi e si raccoglie l’acqua con i secchi”

“Piove nelle classi della scuola di Borgo Faiti e si raccoglie l’acqua con i secchi”: la segnalazione arriva dall'ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Chiarato, che anche con delle foto riferisce di quanto accaduto all’interno dell’istituto comprensivo scolastico 12 di Via Frangipane in queste giornate di maltempo in cui le precipitazioni si sono fatte più insistenti anche a Latina.

“L’ area prospiciente non è drenata e i scolari e scolare debbono camminare nell’acqua per raggiungere le aule. Dove li aspetta l’acqua che piove dal tetto e che si infiltra nei tramezzi” spiega Chiarato attraverso una nota. “Il terrazzamento della scuola di Borgo Faiti - aggiunge - è diventato una cisterna a cielo aperto; all’interno del plesso le condizioni sono talmente fatiscenti che piove nelle aule costringendo il personale ad utilizzare secchi di fortuna per raccogliere le acque meteoriche. All'esterno le canaline di scolo sono ostruite dalla presenza di flora spontanea che impedisce il corretto deflusso delle acque. Sono diversi anni che il plesso all’interno ed all'esterno necessita di manutenzione urgente e puntualmente tutte le criticità si manifestano durante la stagione delle piogge”.

“Con la certezza che la mia segnalazione sarà presa in considerazione ho inviato agli uffici competenti la richiesta di un rapido intervento di verifica per provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio affinché si possa garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza e dignità per gli scolari ed i docenti - ha poi concluso l’ex consigliere comunale -, senza dover ricorrere a secchi di varie capienze per raccogliere il flusso piovano che scorre nelle aule. E anche per dimostrare ancora una volta che le cose si possono fare, urgenti o meno che siano, contrariamente a quanto purtroppo rimarcato dalle ultime due Amministrazioni di sinistra”.