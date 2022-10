Ampliamento delle piste ciclabili a Latina: lavori in centro città. Tutti i progetti

Sono in corso in centro a Latina i lavori per l’ampliamento della pista ciclabile in città. Gli interventi stanno interessando in questi giorni il tratto della nuova pista ciclabile che collegherà proprio il centro città con tre scuole, la media Corradini, la Emma Castelnuovo e il liceo scientifico G. B. Grassi.

Soddisfazione è stata espressa dall’ex assessore Dario Bellini. “È sempre più visibile quanto fatto, negli ultimi sei anni, in termini di mobilità dolce e di sostenibilità ambientale. I cantieri proseguono ed i risultati si stanno realizzando con infrastrutture che saranno al servizio della cittadinanza ha commentato.

Tra gli interventi in atto "sono previsti anche l’allestimento di un nuovo tratto di ciclabile in via Volturno ed in piazzale Prampolini oltre al rifacimento della pista che si sviluppa intorno al centro storico. Negli uffici del Comune sono pronti ed approvati due esecutivi già finanziati. Ci sono, quindi, i fondi necessari e non bisogna fare altro che andare a bando per realizzarli. Cosa che, auspichiamo, possa avvenire presto - spiega ancora Bellini -. Con il completamento dei cantieri già avviati, e l’inizio di quelli previsti, verranno raddoppiati i chilometri della rete di piste ciclabili della città. Un investimento importante e doveroso ai fini della sicurezza di chi utilizza questo mezzo in una città ideale per lo sviluppo di questo tipo di mobilità alternativa e non impattante. Parliamo di un investimento totale, tra mutui e finanziamenti, di circa 900 mila euro”.

“L’obiettivo posto da Lbc è ambizioso: arrivare a coprire tutte le zone della città e spingersi verso l’ideazione di nuovi percorsi. Il nostro sguardo – conclude poi l’ex assessore - è volto al futuro”.