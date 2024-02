Plastic Free e Comune di San Felice Circeo insieme in difesa dell'ambiente

Si fa sempre più sentire l’impegno di Plastic Free nel territorio della provincia di Latina. Nei giorni scorsi, grazie anche al lavoro svolto dalla referente locale Nicole Pallonari, l’associazione di volontariato ha infatti siglato un protocollo d’intesa con il Comune di San Felice Circeo.

“La collaborazione tra le due realtà renderà ancora più semplificata l'attività svolta da Plastic Free che riguarderà la sensibilizzazione nelle scuole, eventi di clean up sul territorio e getterà le basi per candidare San Felice Circeo alla prossima edizione della premiazione dei comuni virtuosi Plastic Free” spiegano dall’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

“Nati come realtà digitale - ha dichiarato Adriano Salvatori, referente provinciale Plastic Free - nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali la nomina dei Comuni Plastic Free, appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole”.

Solo pochi mesi fa, prima di Natale, l’associazione aveva firmato un protocollo d’intesa anche con il Comune di Latina.