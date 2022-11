Plasticfree nelle scuole: studenti a lezioni di buone pratiche contro l’inquinamento

“Plasticfree nelle scuole”: è questo il titolo del progetto che dalla fine di novembre e fino a gennaio vedrà impegnati tra gli studenti i volontari di Plastic Free di Latina, l’associazione che ha come obbiettivo quello di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Un progetto che verrà realizzato all’interno dell’istituto comprensivo Don Milani grazie anche alla collaborazione della stessa scuola e in particolare della preside, Marina Palumbo, che ha accolto l’iniziativa che sarà estesa a tutti gli alunni, a partire dai bambini della materna fino ad arrivare a quelli di elementari e medie.

Il progetto si concretizzerà in alcune lezioni che saranno realizzate dai referenti Adriano Salvatori e Silvia Salvatori che spiegheranno agli studenti la pericolosità dell’inquinamento da plastica, come ridurre, riciclare e riutilizzare e quindi vivere una vita ecosostenibile in modo da non andare a impattare sul sistema ambiente. Nel corso delle lezioni verranno mostrate anche delle slide e dei video sul tema.

Il progetto sarà rivolto a circa 700 alunni dell’istituto; saranno diverse le date fino a gennaio; si parte con le prime due lezioni per gli alunni della primaria lunedì 28 e martedì 29 novembre.