Pomezia sbanca al Superenalotto: vincita da quasi 600mila euro con un “5+1”

Pomezia sbanca al Superenalotto: grazie ad un “5+1”, infatti, sono stati vinti quasi 600mila euro.

Si è rivelata fortunata l’estrazione di ieri, martedì 12 gennaio, che ha permesso al giocatore di centrare l’ambito premio da 585.742,56 euro. La giocata vincente, come fanno sapere da Sisal, è stata è convalidata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi Ruffini situato in via del Mare, 73 D.

Nessuno invece nell’estrazione di ieri ha indovinato la sestina vincente, con il Jackpot che arriva a 91,2 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 14 gennaio; l’ultimo "6", da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari.. La combinazione vincente è stata 5, 19, 21, 33, 61, 90, Jolly 43, SuperStar 52.

Meno di una settimana fa a Cisterna erano stati vinti invece 10mila euro grazie ad un “9” al concorso del 10eLotto.