Si lavora a Terracina per il nuovo ponte ciclopedonale. E proprio per consentire l’esecuzione delle prove di carico sui pali di fondazione già installati sono previste variazioni alla viabilità in in via Lungolinea Pio VI.

Modifiche attuate nella sola giornata di martedì 9 luglio e che prevedono nello specifico:

- divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Rio e via Derna, ad eccezione dei residenti e dei veicoli adibiti al carico/scarico merci che potranno accedere in ingresso e in uscita da via Derna;

- divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Sarti e via del Rio, ad eccezione dei residenti e dei veicoli adibiti al carico/scarico merci. Gli stessi proseguiranno la marcia in uscita su via Lungolinea Pio VI, in direzione Via del Fiume;

- divieto di accesso per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via del Fiume e Via Sarti;

- divieto di sosta e di fermata 0/24, ambo i lati, con rimozione forzata su via Lungolinea Pio VI, tra l’intersezione con via del Fiume e Via Sarti, tra l’intersezione con via Sarti e via del Rio, tra l’intersezione con via Derna e via del Rio;

- obbligo di svolta a sinistra, su via Sarti, in direzione di via Lungolinea Pio VI, all’altezza dell’intersezione con via Lungolinea Pio VI, per tutti i veicoli provenienti da via Sarti;

- obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto si immettono su via Sarti;

- obbligo di svolta a sinistra su via Lungolinea Pio VI, in direzione di via del Fiume e verso via Roma, all’altezza dell’intersezione con via del Fiume, per i veicoli provenienti da via Sarti;

- obbligo di svolta a destra su via Lungolinea Pio VI, in direzione Via Roma, all’altezza dell’intersezione con via del Fiume, per tutti i veicoli provenienti da via Lungolinea Pio VI – "Ponte dell’Ospedale";

- divieto di sosta e di fermata 0/24, ambo i lati, con rimozione forzata su via del Fiume e fino a via Roma;

- obbligo di svolta a destra su via Traiano, all’altezza dell’intersezione con via del Fiume, per tutti i veicoli provenienti da via Traiano;

- divieto di accesso in via Lungolinea Pio VI nel tratto compreso tra via del Fiume e "Ponte dell’Ospedale" per i veicoli provenienti da via Sarti.

E ancora sul lato mare di via Lungolinea Pio VI, in direzione di via Cristoforo Colombo:

- divieto di sosta e di fermata 0/24, ambo i lati, con rimozione forzata a partire dall’incrocio con viale della Vittoria e fino all’area “Deserto”;

- divieto di sosta e di fermata 0/24, ambo i lati, con rimozione forzata nell’area “Deserto”, a partire dall’incrocio con via Lungolinea Pio VI e fino al civico n. 103;

- divieto di transito dall’intersezione con viale della Vittoria fino all’altezza dell’area cantiere in zona “Deserto” per il tempo strettamente necessario a consentire l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere

Nelle aree interessate sarà presente l’apposita segnaletica e saranno presenti pattuglie della polizia locale.