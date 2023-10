Ponte sul fiume Linea Pio, dopo la chiusura al traffico partono i lavori di risistemazione

Iniziano oggi, lunedì 2 ottobre, i lavori di manutenzione del ponte sul Fiume Linea Pio in località Bocca di Fiume lungo la Migliara 45 ai confini tra i comuni di Latina e Pontinia. L’intervento, da lungo atteso, è stato predisposto dal settore Viabilità della Provincia di Latina.

Il ponte era stato chiuso al traffico con un ordinanza il 22 febbraio scorso in seguito al fonogramma del comando dei vigili del fuoco di Latina, per la presenza di fenomeni corrosivi, per elementi lapidei scalzati ed elementi strutturali danneggiati.

Ora si parte dunque con i lavori; secondo il programma degli interventi previsti nei giorni 2 e 3 ottobre si provvederà alla riparazione degli elementi strutturali danneggiati, vale a dire i parapetti, con l’ausilio di un’autogru della portata di 450 tonnellate per scaricare il peso proprio delle strutture portanti nelle fasi di taglio, mantenendo i 2/3 dell’impalcato sollevato, poi nei giorni successivi e fino alla conclusione dei lavori si procederà alla sabbiatura e verniciatura di tutte le strutture metalliche, alla impermeabilizzazione ed al rifacimento della pavimentazione stradale sul ponte per una migliore durabilità nel tempo.